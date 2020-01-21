Kazakistan'ın doğusunda etkili olan kar yağışı birçok köy yolunun kapanmasına yol açtı. O köylerden birinde yaşayan Farhat Maratulı isimli ozan, başka çare kalmayınca yetkililere sesini duyurmak için dombırasını kullandı. Beline gelen karın dombırasıyla durumu anlattı.

"Buralarda kar fırtınası esiyor / Farhat, dombıra çalıyor / Vali’nin sağ kolu Mağjan nerede / Ne olursun gönder bize bir traktör."

Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede hızla yayıldı. Yetkililer ozanla temasa geçti.

Kaynak: TRT Haber