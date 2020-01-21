Dünya
Kazakistan'da köyünde mahsur kalan ozanın dombıralı yardım çağrısı21 Ocak 2020 Salı 13:55 - Son Güncelleme
Kazakistan'da yaşadığı köyün yolu kapanan ozan, yardım için en iyi bildiği yolu kullandı. Beline kadar gelen karın içinde dombırası ile köy yolunun açılması için yetkililere seslendi.
Kazakistan'ın doğusunda etkili olan kar yağışı birçok köy yolunun kapanmasına yol açtı. O köylerden birinde yaşayan Farhat Maratulı isimli ozan, başka çare kalmayınca yetkililere sesini duyurmak için dombırasını kullandı. Beline gelen karın dombırasıyla durumu anlattı.
"Buralarda kar fırtınası esiyor / Farhat, dombıra çalıyor / Vali’nin sağ kolu Mağjan nerede / Ne olursun gönder bize bir traktör."
Sosyal medyada paylaştığı video kısa sürede hızla yayıldı. Yetkililer ozanla temasa geçti.
Kaynak: TRT Haber