Kazakistan'da yeni tip koronavirüsün yayılmaz hızı yüzde 12'ye geriledi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 569'a yükseldi.

Salgın kaynaklı ölüm sayısı 1 kişi artarak 6 olurken, 6 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, sıkı karantina önlemleriyle salgının yayılma hızının yüzde 52'den yüzde 12'ye gerilediğini belirtti.

Ülkede vaka sayısında artış beklendiğine işaret eden Birtanov, "Ana hastalık döneminin nisan ve mayısta yaşanacağını, bu dönemde yaklaşık 3 bin 500 vakanın olacağını öngörüyoruz." dedi.

Başkent Nur Sultan'da binaların dezenfeksiyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, gönüllüler ihtiyaç sahiplerine yüz maskeleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyor.