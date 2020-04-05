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Güney Sudan'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Sudan'da ilk yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Hollanda'dan gelen 29 yaşındaki bir kişinin 2 Nisan'da gösterdiği COVID-19 belirtileri nedeniyle yapılan testin pozitif çıktığını belirtti.
Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu Başkanı David Shearer, hastanın karantinaya alındığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Shearer, hastanın temas kurduğu herkesin de takip altına alındığını kaydetti.
Ülkede, COVID-19'la mücadele kapsamında geçen hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilirken, ülkenin tüm sınırları kapatılmıştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Güney Sudan covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:53
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