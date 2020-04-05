Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da can kaybı bin 500'ü geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ü geçti.
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenerek Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan sayılara göre, Almanya'da COVID-19'a yakalananların sayısı son 24 saatte 6 bin 603 artarak 98 bin 765'e, ölenlerin sayısı ise 224 artarak 1524'e çıktı.
Almanya'da COVID-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 26 bin 400 oldu.
Ülkede 25 bin 247 vaka ve 433 ölü sayısıyla COVID-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olarak belirlendi.
Bavyera'yı 21 bin 16 vaka ve 308 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 20 bin 413 vaka ve 301 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.
Etiketler: ölü sayısı kovid-19 koronavirüs covid-19 almanyaSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:52
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