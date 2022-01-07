Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da göstericilere uyarı yapılmadan ateş açma emri verildi
[Fotoğraf: AA]
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusa seslendi. Tokayev “Kolluk kuvvetlerine ve orduya, teröristlere karşı uyarı yapmadan öldürmek için ateş açma emri verdim” dedi.
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Etiketler: Kazakistan Son Dakika
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