Dünya
Reuters 23.03.2026 07:49

Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu

Birleşmiş Milletler (BM) hava durumu ajansı, 2015-2025 yılları arasındaki son 11 yılın, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yıllar olduğunu açıkladı.

Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan Küresel İklim Durumu raporunda, 2025 yılının genel sıralamada ikinci veya üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Rapor, 1850'den bu yana tutulan kayıtlara göre son on bir yıllık dönemin tarihteki en sıcak süreç olduğunu tescilledi.

2025 yılında küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,43 derece üzerine çıktığı kaydedildi. Bu veriler, WMO'nun daha önceki öngörülerini doğrulayan nitelikte gerçekleşti.

Buzullarda rekor seviyede kütle kaybı

Raporda, önemli bölgelerdeki buzul kütle kaybının tarihteki en kötü beş kayıp arasında yer aldığı vurgulandı. Özellikle İzlanda ve Kuzey Amerika'daki buzullarda olağanüstü erimeler yaşandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada küresel iklim durumunun bir "acil durum" teşkil ettiğini söyledi. Guterres, dünya gezegeninin sınırlarının ötesine zorlandığını ve her önemli iklim göstergesinin kırmızı alarm verdiğini dile getirdi.

2024 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

WMO raporu, 2024 yılının sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde seyrederek kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu teyit etti.

2015 Paris Anlaşması kapsamında hükümetler, küresel ısınmanın 1,5 derecelik kritik eşiği aşmasını önleme sözü vermişti.

Ancak son veriler, iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflerin uzağında kalındığını ortaya koydu.

Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
