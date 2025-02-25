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Dünya
AA 25.02.2025 15:36

Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Malezya Havayolları'na ait "MH370" sefer sayılı uçak için kayboluşunun üzerinden yaklaşık 11 yıl geçtikten sonra yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

MalayMail'in haberine göre, Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve bir daha haber alınamayan uçağı bulmak için harekete geçildi.

Okyanus ve deniz tabanından robotlarla veri toplayan "Ocean Infinity" Şirketine ait Armada 7806 gemisi Avustralya'nın Perth kentinin yaklaşık 1000 kilometre açıklarına arama çalışmaları için demir attı.

Enkazın bulunması halinde Ocean Infinity"e yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yapılması bekleniyor.

Kayıp "MH370"

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti olmuştu. Ancak bir kısmı MH370'e ait olduğu kesinleşen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

Kaybolan uçağa ilişkin arama çalışmaları, Malezya hükümetinin "Ocean Infinity" adlı deniz tabanı keşif şirketi ile anlaşmasının ardından Ocak 2018'de yeniden başlamıştı.

Ancak Ocean Infinity'nin de uçağın enkazını bulamamasının ardından Malezya, Haziran 2018'in ortasında çalışmaların sonlandığını açıklamıştı.

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