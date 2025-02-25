İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te daha önce evlerini yıktığı ailelerin konteyner evlerini de yıktı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki Bostan Mahallesi'ndeki yıkımlarını "etnik temizlik" olarak nitelemişti.

Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Ayid ve Ruveydi ailelerinin Bostan Mahallesi'ndeki evlerini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.

İsrail askerleri, 10 Filistinlinin yaşadığı Ayid ve Ruveydi ailelerine ait iki konteyner evi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve ordusu buldozerler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

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