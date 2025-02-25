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Dünya
AA 25.02.2025 13:35

Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 6 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 6 bebek şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 6 bebek şiddetli soğuk nedeniyle öldü

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada hastaneye şiddetli soğuklar sebebiyle hastalanan 9 bebeğin getirildiğini söyledi.

Salah, "Son iki hafta içinde hastaneye gelenlerden yaşları bir gün ile iki hafta arasında değişen 5 bebek hayatını kaybetti." dedi.

Bir bebeğin yoğun bakımda tutulduğunu söyleyen Salah, durumunun ciddi olduğunu ve solunum cihazına bağlandığını aktardı.

Salah, tedavileri yapılan 3 çocuğun da hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Çocukların hastaneye 32 ve 33 derece gibi vücut sıcaklıklarıyla getirildiğini söyleyen Salah, çocukların nefes alamadığını, tansiyonlarının düştüğünü ve akciğerlerinin düzgün çalışmadığını ifade etti.

Salah, çocukların hastaneye getirildiğinde cilt renginin de maviye döndüğünü aktardı.

Gazze'deki ihtiyaçlara dair Salah, konteyner evler ve çadırların yanı sıra başta çocuk ve bebekler için olmak üzere ısınma malzemelerinin getirilmesi adına uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de bir bebeğin daha şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

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