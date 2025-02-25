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Dünya
AA 25.02.2025 12:30

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa ülkelerinde ciddi ölçüde geriledi.

Geçen yılın ocak ayında toplam 18 bin 161 adet olan Tesla satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 45,2 gerileyerek 9 bin 945'e indi.

1 trilyon doları aşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer büyük şirketlerin toplam değerini yakalayan Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları son dönemde geriliyor.

Elon Musk'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalı davranışları, Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden oluyor.

Tesla satışları, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde azalıyor.

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Tesla Otomotiv Elektrikli Araç Elon Musk
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