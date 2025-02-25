Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç halkını roket saldırılarıyla hedef alıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin üçte birinden fazlasını işgal etmeyi sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin doğu kesimlerinden düzenlediği roket ve havan saldırılarıyla, Halep iline bağlı Münbiç'te halkın can ve güvenliğini hedef alıyor.

Münbiç'in doğu kırsalındaki el Hafse beldesinde halk, terör örgütünün roket saldırılarında hedef alınma endişesiyle evlerini terk etmek ile doğup büyüdükleri topraklarda ölüm korkusuyla yaşamak arasında sıkışıp kalmış durumda.

PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan ve yerleşim alanlarında ağır hasarlar bırakan saldırıları nedeniyle beldede ciddi bir göç dalgasına tanıklık ediliyor. Bölge nüfusunun yüzde 80'i saldırıların hedefi olma korkusundan yaşadıkları yerleri terk etmek ve başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.

El Hafse beldesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu hasar gören binalar, boşalan sokaklar, terk edilmiş evler ve moloz yığınları görüntülendi.

"Esed'den kurtulduk derken, şimdi PKK/YPG bizi tamamen yıkıma uğrattı"

Belde sakini Ahmet Sayil, terör örgütünün süregelen saldırıları neticesinde halkın büyük bir korku içinde yaşadığını anlattı.

PKK/YPG'nin özellikle gece saatlerinde beldeyi bombaladığını ve bundan ötürü güneş battıktan sonra sokaklarda kimsenin dolaşamadığını belirten Sayil, "İnsanlar korkudan kaçtı. Tarım arazilerini, işlerini, rızıklarını terk etti. İnsanlar sahip oldukları her şeyi geride bırakarak buradan kaçmak istiyor" dedi.

Sayil, tek isteklerinin bombardıman ve şiddetin sona ermesi olduğunu dile getirdi.

Bir diğer belde sakini Hüseyin Abdullah da bölgede su olmadığını, okulların kapalı olduğunu ve herkesin belirsizlik içinde yaşadığını söyledi.

Yaşam şartlarının dayanılmaz bir hal aldığını ve yaşlılar ile çocukların geceleri korkudan uyuyamadığını kaydeden Abdullah, "(Devrik lider) Beşşar'ın bombardımanından kurtulduk derken PKK/YPG bizi vurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG'ye ait insansız hava araçlarının, sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunan arıtma tesisinin su pompalarını sürekli bombaladığını anlatan Abdullah, bu nedenle pompaları tamir edemediklerini ve Halep'e götürüp tamir ettirmelerine de izin verilmediğini dile getirdi.

Abdullah, beldedeki ekonomik koşulların da zorlu bir hal aldığına işaret ederek, "PKK/YPG bizi tamamen yıkıma uğrattı" şeklinde konuştu.