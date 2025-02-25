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Dünya
AA 25.02.2025 13:54

İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir ayda 12 bin kişiyi zorla yerinden etti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda 30 gündür devam eden saldırılarında altyapı tamamen yıkıldı, evler ve işyerleri tahrip edildi, 12 bin kişi göçe zorlandı.

İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir ayda 12 bin kişiyi zorla yerinden etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda yönelik saldırılarında bir ayı tamamladı.

Tulkerim Valisi Faysal Selame, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda 30 gündür sürdürdüğü işgal ve kuşatmanın büyük yıkıma yol açtığını belirtti.

"Kamptaki Filistinliler silah tehdidi altında göçe zorlanıyor"

İsrail'in devam eden saldırılarında ev ve işyerlerinin tahrip edildiğini, altyapının tamamen yıkıldığını kaydeden Selame, "Kamptaki Filistinliler silah tehdidi altında göçe zorlanıyor. Saldırılar sonucu kamptaki 16 bin kişiden 12 bini yerinden edildi. İsrail güçleri hala evlerde, caddelerde, ara sokaklarda ve kampın her bir noktasında tahribat oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Selame, İsrail güçlerinin, El-Belavne Mahallesi'nden başlayarak "Hammam", "Es-Sevalime" ve Zenane Caddesi'ndeki "El-Hademat" mahallelerine kadar 4 mahallede yolları kazdığını, bu nedenle 26 evin tamamen yıkıldığını, çevredeki bina ve dükkanların da büyük hasar gördüğünü aktardı.

İsrail güçlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda en az 40 binayı ve 300 dükkanı tamamen yıktığını, 10 evi ateşe verdiğini kaydeden Selame, yüzlerce evin ise kısmen yıkıldığını, eşyalarına zarar verildiğini, kampta altyapının daha önce görülmemiş şekilde yerle bir edildiğini, eğitim öğretim sürecinin de aksadığını vurguladı.

İsrail mülteci sorununa darbe indirmeye ve kampı boşaltmaya çalışıyor

İsrail'in, Tulkerim Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırılarında, iddia ettiği gibi güvenlik ve askeri değil, siyasi hedefleri olduğunu vurgulayan Selame, Tel Aviv yönetiminin, mülteci sorununa darbe indirmeye ve kampı boşaltarak demografik yapısını yeniden şekillendirmeye çalıştığını ifade etti.

İsrail askerleri, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'da yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılarda 61 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

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