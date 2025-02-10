Katil Netanyahu'dan, Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planına "devrimci" nitelendirmesi

ABD'ye yaptığı ziyareti tamamlayan ve dün ülkesine dönen Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Trump ve üst düzey yöneticilerle görüştüğünü belirtti.

Netanyahu'nun, savaşta başarılar elde ettiklerini öne sürerken bu başarıların ne olduğu hakkında detay vermemesi dikkati çekti.

Birkaç ay önce hayal bile edemeyecekleri imkan ve fırsatlara sahip olduklarını ileri süren Netanyahu, attığı adımlardan ABD Başkanı Trump'ın çok etkilendiğini iddia etti.

Soykırımcı Netanyahu, "Hamas'ın ortadan kaldırılması, esirlerin geri dönmesi, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmaması, kuzeyde ve güneyde yaşayan İsrailli yerleşimcilerin geri dönmesi ve İran'ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi" konularında Trump ile mutabık kaldıklarını savundu.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "devrimci ve yaratıcı" olarak niteleyen Netanyahu, ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını savundu.

Netanyahu'nun ABD ziyareti

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Netanyahu, bir haftalık ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını paylaşarak "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken dünyadan tepkiler gelmişti.