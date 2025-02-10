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Dünya
AA 10.02.2025 06:42

ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, uçakla Meksika Körfezi üzerinden geçerken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti.

ABD Başkanı Trump, 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan etti

Trump, Air Force One uçağında, Meksika Körfezi üzerinde seyahat ederken 9 Şubat'ı "Amerika Körfezi Günü" ilan eden bildiriye imza attı.

Beyaz Saray'a göre Trump, kamu görevlilerini ve tüm ABD halkını bu günü uygun programlar, törenler ve faaliyetlerle kutlamaya çağırdı.

ABD, 'Meksika Körfezi' için 'Amerika Körfezi' adını kullanmaya başlıyor
ABD, 'Meksika Körfezi' için 'Amerika Körfezi' adını kullanmaya başlıyor

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Google Haritalar'dan yapılan açıklamada "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

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