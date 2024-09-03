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Dünya
AA 03.09.2024 16:48

Katil Netanyahu, İngiltere'nin bazı silahların satışını askıya alma kararını eleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'nin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alma kararının "utanç verici" olduğunu belirtti.

Katil Netanyahu, İngiltere'nin bazı silahların satışını askıya alma kararını eleştirdi

Netanyahu, İsrail Başbakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere'nin bazı silahların satışını askıya alması kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İngiltere'nin kararını "utanç verici" olarak nitelendiren Netanyahu, bunun İsrail'in "Hamas'ı yenme kararlılığını değiştirmeyeceğini" belirtti.

Açıklamasında, "İngiltere'nin yanlış kararı Hamas'ı cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır" ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "uluslararası hukuka tam olarak uyduğunu" öne sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, dün parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu. Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

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