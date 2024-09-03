Hamas yetkilisi: İsrail sürekli hedef yükseltiyor, bu müzakere değil dayatmadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ateşkes müzakerelerinde yer alan Hamas yetkilisinin, üst düzey Dışişleri Bakanlığı makamlarına ilettiği bilgileri paylaştı.

Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD'nin ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini aktaran yetkili, buna karşılık ABD'lilerin İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığının altını çizdi.

Diğer taraftan ABD'nin medyaya gerçek durumu yansıtmadığını vurgulayan Hamas yetkilisi, sürekli iyimser mesajlar verildiğini ancak durumun hiç de olumlu olmadığını aktardı.

"Bu süreç müzakere değil, dayatmadır"

Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü ifade eden yetkili, "Philadelphi Koridoru'ndan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah Sınır Kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz" dedi.

"Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik"

Müzakerelerin 3 temel noktada devam ettiğini söyleyen Hamas yetkilisi, "Philadelphi Koridoru, Refah Sınır Kapısı ve esir değişimi... ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar, çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz. Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik. Ancak, İsrail ise 24-25 Mayıs belgesinin ve BM Genel Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Biden'ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"Sadece un var, kuru gıda var"

Gazze halkının çok zor durumda olduğunu kaydeden yetkili, "Yiyecek ve ilaç bulunamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve sebzeler bulunmuyor" dedi.