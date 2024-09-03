İngiliz medyası Gazze'ye ilişkin haberlerdeki tutumu nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 41 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları birinci yılına yaklaşırken, Medya İzleme Merkezi (CfMM) analisti Faisal Hanif, aralarında BBC ve Sky News'ün de bulunduğu ülkedeki ana akım medya kuruluşlarının bu süreçteki yayın politikasını değerlendirdi.

Hanif, İngiliz medyasında yer alan Gazze haberleri için, "Son 10 ayda yanıltıcı ve gerçeklere dayanmayan bilgilerin yayınlandığı örnekler oldu" dedi.​​​​​​​

İsrail askerlerinin, Kfar Aza beldesinde "kafaları kesilmiş bebekler" bulduğuna ilişkin yalan haberlere İngiliz medyasındaki bazı yorumcuların değinmeye devam ettiğini söyleyen Hanif, İsrail'in saldırılarının söz konusu olduğu haberlerde "bilgi atlandığını" kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuzda ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya ilişkin BBC'nin yaptığı haberi eleştiren Hanif, BBC'nin, Netanyahu'nun "kafası kesilmiş bebekler" hakkında söylediklerinin araştırmacı gazeteciler tarafından yalanlandığını haberine eklemediğinin altını çizdi.

Faisal Hanif, "Öte yandan Ukrayna ve Rusya konusunda Ruslar açık bir şekilde öldüren taraf olarak tanımlanıyor" diye konuştu.

Medya kuruluşlarının yanı sıra, Gazze söz konusu olduğunda benzer bir duruş sergilemeyen politikacıları da eleştiren Hanif, "Çoğu okur, tanınmış yayın ve medya kuruluşlarının uyguladığı çifte standardın farkında" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze haberlerinde kullanılan dilin de önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Hanif, "Haberlerde 7 Ekim, 'vahşi', 'barbarca' ve 'katliam' gibi endişe verici terimlerle tanımlanırken, 40 binden fazla Gazzelinin öldürülmesi bazen bir dipnotla geçiştiriliyor veya 'talihsizlik' olarak nitelendiriliyor" ifadesini kullandı.

CfMM, mart ayında yayımladığı Gazze'deki saldırılara ilişkin İngiliz medyasında yapılan haberlerdeki dili ve yaklaşımı inceleyen raporda, 177 bine yakın haber görüntüsünün yüzde 70'inde katliam, kıyım ve vahşet ifadelerinin İsraillilerin yaşadıklarını anlatmak için kullanıldığını ortaya koymuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 786 Filistinli öldü, 94 bin 224 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 681 Filistinli hayatını kaybetti.