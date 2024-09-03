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Dünya
AA 03.09.2024 16:23

Katil İsrail, çocukları öldürmeye devam ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti yakınlarındaki Kerf Dan beldesine düzenlediği baskında 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu öldürdüğü bildirildi.

Katil İsrail, çocukları öldürmeye devam ediyor

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun hastaneye nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, beldede bir Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kız çocuğunun adının Luceyn Usame Musallah olduğunu açıkladı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri Kefr Dan beldesine baskın düzenledi ve Filistinlilere ait bir evi kuşatarak içeridekilere teslim olmaları çağrısı yaptı.

İsrail askerleri eve top mermileri atarken buldozerler de evin duvarlarını yıkmaya başladı. Ardından evdeki Filistinli ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. İsrail'e ait buldozerler iki katlı evi neredeyse tamamen yıktı.

Bununla birlikte İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 28 Ağustos'ta başlattığı "geniş çaplı" saldırılar kapsamında Cenin kentinde ölenlerin sayısı 19'a çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 683'e yükseldi.

İsrail, 28 Ağustos'ta Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına, "Yaz Kampları" adını verdiği, 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den bu yana düzenlediği en yoğun ve kapsamlı saldırılarını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı El-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan da çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 7. gününde devam ediyor.

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