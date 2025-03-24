Katil İsrail'in vahşeti bitmiyor: 50 bin kişi kuşatma altında

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanan Gazze artık büyük bir mezarlık... Zira soykırımcı Binyamin Netanyahu ve katliam yanlısı kabinesi, 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde 50 bin kişiyi katletti.

Bölgede kısa süreli ateşkesin ardından başlayan saldırılarda İsrail, sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararları Tel Aviv’i durdurmuyor.

Enkaza dönmüş kent, yine havadan ve karadan büyük bir bombardımana maruz kalıyor. Kentin güneyindeki Refah’ta ise 50 bin kişi İsrail tarafından kuşatmaya alınmış durumda.

50 bin kişi kuşatma altında

İsrail’in ateşkesi bozup yeniden saldırılarını başlattığı bugünlerde ağır bombardımana maruz bıraktığı bölgelerden biri de Refah. Hamas, işgalci İsrail’in Refah’ın Tel Sultan, Suud ve Barakat bölgesine vahşi bir saldırı başlattığını duyurdu.

Açıklamada katil İsrail ordusunun bölgede yaşayan 50 bin kişiyi kuşatma altına aldığı belirtildi. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin güneyinde kontrolünü derinleştirmek ve "güvenli tampon bölgeyi genişletmek" amacıyla Refah'taki Tel Sultan Mahallesi'ni kuşatma altına aldığını açıkladı.

[İsrail, enkaza dönmüş kentte çadırları bombalıyor. Fotoğraf: AA]

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Tel Sultan bölgesindeki Filistinlileri göç etmeleri konusunda uyardı. Adraee, İsrail ordusunun "tehlikeli savaş bölgesi" olduğu iddiasıyla Tel Sultan'a saldırmaya başladığını belirtti.

İsrail, Refah bölgesindeki “güvenli bölge” olarak tanımladığı alanı genişletmek istiyor. Bu alan, Mısır sınırı boyunca uzanan ve İsrail'in işgali altındaki Philadelphi Koridoru'nu da kapsıyor. Bu koridor Kahire ile Tel Aviv arasında gerginliğin önemli bir nedeni. Bölgeyi işgal eden İsrail, Mısır’ın taleplerine rağmen çekilmiyor.

Zorla tehcir için yeni birim

İsrail, Gazze’de kadın ve çocuklar başta olmak üzere, ayrım yapmadan sivil katliamlarına devam ederken, hayatta kalan Filistinlilerin topraklarında yaşamasını istemiyor. Esasında çok uzun yıllardır tartışılan Gazzelilerin zorla sürgün edilmesi planları hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Gazze içerisinde iç göçe zorlanan 2 milyondan fazla insan, ateşkesle birlikte yıkılmış, harabeye dönmüş evlerine dönerken, İsrail tarafında büyük bir hayal kırıklığı vardı. Zira, hedef güneye sürdükleri Gazzelilerin artık kuzeye dönmemesiydi.

[Zorla güneye göç ettirilen Gazzelilerin kuzeye dönmesi, İsrail'de hayal kırıklığı yarattı. Fotoğraf: AA]

İşte bu geri dönüş iradesi İsrail’de yeni planlar yapmaya itti. Bunlardan biri de Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmasıydı.

Kurulacak yeni birimin, Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı öne sürüldü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için "tüm imkanlarıyla çalıştığı" ifade edildi.

17 binden fazla çocuk katledildi

7 Ekim 2023’ten beri İsrail, havadan, karadan ve denizden bombaladığı Gazze’de son zamanların en büyük soykırımını yapıyor. Ortaya çıkan sayılar da bunu doğruluyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre İsrail’in tüm fertlerini katlettiği 2 bin 165 ailenin nüfus kaydı silindi. Söz konusu ailelerin toplamda 6 bin 161 kişiden oluştuğu aktarıldı.

[Gazze'de yaralanan çocuğunu taşıyan bir baba. Fotoğraf: AA]

Gazze'de 5 bin 64 ailenin ise yalnızca bir ferdi hayatta kaldı.

Soykırım ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 954 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze'de 274'ü İsrail'in soykırımı sırasında doğup yaşamını yitirenler olmak üzere bir yaş altı bin 150 bebek hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 12 bin 365 kadın da İsrail saldırılarında öldürüldü.

İsrail'in yardımların girişini engelleyerek insani felakete neden olduğu Gazze'de 52 kişi açlıktan, 14'ü çocuk 17 kişi de soğuktan can verdi.

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 60'dan fazlası kadın ve çocuk.

Ölü ve yaralı sayısı toplam nüfusun yüzde 7'si

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre 2,4 milyonluk Gazze'de nüfusun yüzde 7'sinin İsrail'in saldırılarından doğrudan etkilendi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de can kaybının 50 bini aştığına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'si, ölü veya yaralı olmak üzere, soykırımın kurbanı oldu." ifadesini kullandı.

[Katil İsrail dünyanın gözleri önünde 50 binden fazla sivili katletti. Fotoğraf: AA]

Burş, İsrail saldırılarında yaralanan 113 bini aşkın kişiden 25 binden fazlasının rehabilitasyona ve uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ampute edilen 4 bin 700 kişiden 850'sinin ise çocuk olduğunu aktardı.