Katil İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Filistinliler göç ediyor

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde Filistinli yüzlerce aile, katil İsrail'in yoğun hava saldırıları sebebiyle doğudaki bölgelere yöneldi.

Filistinliler Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla ve Abasan dahil birçok bölgeyi terk ederek güvenli yerlere göç etmeye çalışıyor.

Ulaşım imkanlarının kısıtlı ve yolların tahrip olması nedeniyle Filistinlilerin yürüyerek ve at arabalarıyla bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

Göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail ordusunun bölgelerinde saldırıya hazırlık olarak derhal zorunlu tahliye tehdidinde bulunmasının ardından harekete geçtiklerini "ancak nereye gideceklerini bilmediklerini" ve "hiçbir bölgenin güvenli olmadığını" ifade etti.

Ateşkesi bozan katil İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 340 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 357 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 475'e, yaralıların sayısı da 121 bin 398'e yükseldi.