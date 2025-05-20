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Dünya
AA 20.05.2025 03:59

Filistin: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın Gazze'ye saldırıların durması çağrısı memnuniyet verici

Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmasına ilişkin İngiltere, Fransa ve Kanada'nın açıklamasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Filistin: İngiltere, Fransa ve Kanada'nın Gazze'ye saldırıların durması çağrısı memnuniyet verici

Filistin resmi haber ajansı WAFA, üç ülkenin İsrail'e "Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurma" çağrısına ilişkin açıklamada bulundu.

İngiltere, Fransa ve Kanada'nın İsrail'e yaptığı çağrıdan memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, çağrının "iki devletli çözümün uygulanması, saldırıların derhal durdurulması, esirlerin serbest bırakılması, işgal güçlerinin (İsrail) Gazze'den çekilmesi, insani yardımların girişi ve (Filistinlilerin) yerinden edilmesinin önlenmesi" bakımından uygun olduğu aktarıldı.

Gazze'nin "Filistin'in ayrılmaz bir parçası" olduğu vurgulanan açıklamada, "işgalin son bulmasının ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının sağlanacağı, uluslararası meşruiyet kararlarına dayanan siyasi bir sürecin gerektiği" kaydedildi.

İngiltere, Fransa ve Kanada'dan Gazze'deki saldırıları "derhal durdurma" çağrısı

İngiltere, Fransa ve Kanada'dan yapılan ortak açıklamada, İsrail yönetimi Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmaya çağırılarak, "İsrail yeni askeri operasyonlarını durdurmaz ve insani yardıma koyduğu engelleri kaldırmazsa daha somut adımlar atacağız." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletme kararının kınandığı açıklamada, "Gazze'deki insani durumun kabul edilemez seviyede" olduğunun altı çizildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye bazı insani yardımların girişine izin vermesinin yeterli olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetini Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurmaya ve Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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