Katil İsrail'in psikolojik şiddet raporu: Gazze'deki çocukların yarısı ölmek istiyor

Gazze merkezli bir sivil toplum kuruluşunun, War Child Alliance yardım kuruluşunun desteğiyle yaptığı ihtiyaç analizi, çocukların yaşadığı derin psikolojik tahribatı gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, çocukların yüzde 92’si “gerçekliği kabullenmekte zorlanıyor”, yüzde 79’u kâbuslar görüyor ve yüzde 73’ü agresif davranışlar sergiliyor.

War Child UK CEO’su Helen Pattinson, “Gazze, bir çocuğun yaşaması için dünyanın en korkunç yerlerinden biri haline gelmiş durumda. Hastaneler, okullar ve evlerin yıkımıyla birlikte, çocuklarda derin ve yıkıcı bir psikolojik hasar meydana geliyor” dedi.

Araştırmanın kapsamı ve bulguları

Haziran ayında yapılan araştırma, 504 çocuğun ebeveynleri veya bakıcılarıyla yapılan anketlere ve detaylı görüşmelere dayanıyor.

Araştırma, özellikle engelli, yaralanmış veya refakatsiz çocukları olan ailelere odaklandı ve Gazze’nin kuzey ve güney bölgelerinde gerçekleştirildi.

Ancak araştırmanın, 14 ayı aşkın süredir devam eden İsrail saldırılarının ardından çocukların yaşadığı psikolojik etkinin tam boyutunu yansıtmadığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi’nin değerlendirmesine göre, Gazze’deki ölüm sayısı 44 bini aştı ve doğrulanabilen ölümlerin yüzde 44’ünü çocuklar oluşturuyor.

Araştırmada yer alan verilere göre, Gazze’de yaklaşık 1.9 milyon kişi – bölge nüfusunun yüzde 90’ı – yerinden edilmiş durumda.

Bu nüfusun yarısını evlerini kaybeden ve mahallelerini terk etmek zorunda kalan çocuklar oluşturuyor.

Travma ve tehlikeler

Çocukların yüzde 60’ından fazlası savaş sırasında travmatik olaylara maruz kaldığını belirtirken, bazıları birden fazla travmatik olaya tanık oldu. Araştırma, yaklaşık 17 bin çocuğun ailelerinden ayrıldığını ve refakatsiz kaldığını, ancak bu sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.

Raporda, “Ailelerinden ayrılan çocuklar, sömürü, istismar ve diğer ciddi hak ihlalleri riskiyle karşı karşıya” deniliyor. Ayrıca bu tür deneyimlerin, çocukların savaş sonrasında bile günlük yaşamlarını derinden etkileyen uzun süreli psikolojik tepkilere yol açabileceği ifade ediliyor.

War Child yardım kuruluşu, Gazze’de şimdiye kadar 17 bin çocuğa psikososyal destek sağladığını, ancak bir milyon çocuğa ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Pattinson, “Uluslararası toplum, çocuklarda gözlemlediğimiz bu zihinsel sağlık krizinin nesiller boyu sürecek bir travmaya dönüşmesini engellemek için hemen harekete geçmeli” dedi.