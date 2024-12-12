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Dünya
The Guardian 12.12.2024 06:53

Bağırsak kanseri küresel çapta 50 yaş altında artış gösteriyor

Dünyanın dört bir yanında 50 yaş altı bireylerde bağırsak kanseri teşhisleri artıyor. Lancet Oncology'de yayımlanan araştırmaya göre, Bağırsak kanseri oranlarının en hızlı arttığı ülkeler arasında Yeni Zelanda ve Şili yer alıyor.

Bağırsak kanseri küresel çapta 50 yaş altında artış gösteriyor

Araştırma, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Asya ve Okyanusya'ya kadar birçok bölgede, genç yetişkinlerde erken başlangıçlı bağırsak kanserinde artış yaşandığını ortaya koyuyor.

İncelenen 50 ülkenin 27’sinde bu artış gözlemlenirken, en yüksek yıllık artış oranları Yeni Zelanda (yüzde 4), Şili (yüzde 4), Porto Riko (yüzde 3,8) ve İngiltere'de (yüzde 3,6) görüldü.

Nedenleri ve etkileri

Uzmanlar, bu artışın arkasındaki nedenlerin hâlâ tam olarak anlaşılamadığını, ancak sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik ve obezite gibi faktörlerin önemli rol oynayabileceğini belirtiyor.

Amerikan Kanser Derneği’nden Dr. Hyuna Sung, “Bu artış öncelikle yüksek gelirli Batı ülkelerinde gözlemleniyordu ancak artık farklı ekonomik ve coğrafi bölgelerde de belgelenmiş durumda” dedi.

Araştırma, genç yetişkinlerdeki bağırsak kanseri artışının, ilerleyen yıllarda yaşlı nüfusta da oranların artmasına yol açabileceği ve hastalığa karşı elde edilen onlarca yıllık ilerlemeyi tersine çevirebileceği uyarısında bulunuyor.

Farkındalık ve önleme stratejileri şart

Araştırmacılar, kanserle mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Dr. Sung, “Diyet alışkanlıkları, fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo ile bağlantılı kanserleri önlemek ve kontrol etmek için yenilikçi araçlara ihtiyaç var” dedi.

Ayrıca, genç bireylerin hastalık belirtileri konusunda daha bilinçli olması gerektiği ifade ediliyor. Bu belirtiler arasında rektal kanama, karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve açıklanamayan kilo kaybı yer alıyor.

Kanser Araştırma Birleşik Krallık CEO'su Michelle Mitchell, genç yetişkinlerdeki bağırsak kanseri oranlarının hâlâ düşük olduğunu, ancak artış eğiliminin nedenlerinin anlaşılması gerektiğini belirtti. Araştırma verilerinin yalnızca 2017 yılına kadar olan dönemi kapsadığı ve nüfusun tamamını temsil etmeyebileceği için dikkatle yorumlanması gerektiği ifade edildi.

Araştırmacılar, genç bireylerin farkındalığını artırarak, teşhis gecikmelerinin önüne geçilmesinin ve hastalıktan kaynaklanan ölüm oranlarının azaltılmasının mümkün olabileceğini vurguluyor.

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