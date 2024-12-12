WhatsApp ve Instagram'da kesinti sona erdi: Meta yeniden çevrimiçi

Meta, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bizimle olduğunuz için teşekkürler! yüzde 99 oranında sorunları çözdük, son kontrolleri yapıyoruz. Kesintiden etkilenen herkesten özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Kesinti sırasında, arıza takip platformu Downdetector’a göre Çarşamba akşamı 22 binin üzerinde kullanıcı Facebook’ta, 18 binin üzerinde kullanıcı ise WhatsApp’ta erişim sorunu bildirdi.

Sorunlar, Birleşik Krallık, Avrupa'nın bazı bölgeleri, Asya, Avustralya, Güney Amerika ve ABD gibi birçok farklı coğrafyada hissedildi.

WhatsApp, X platformunda yaptığı bir diğer paylaşımda, "Ve geri döndük, keyifli sohbetler!" mesajını paylaştı. Instagram ise, "Ve biz de döndük – beklediğiniz için teşekkür ederiz, kusura bakmayın" ifadelerini kullandı.

Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı üç milyarı aşıyor

Kesintiler, Downdetector verilerine göre Çarşamba günü GMT ile 18:00 civarında başladı. Bildirilen sorunlar arasında uygulamalara erişememe veya bazı kullanıcılar için içerik akışlarının yenilenmemesi gibi durumlar yer aldı.

Meta, kullanıcıların yaşadığı problemlerle ilgili kısa süre içinde bir çözüm üzerinde çalıştığını belirterek, "WhatsApp’a erişimde bazı sorunların farkındayız. Çoğu kullanıcı için durum normale dönmeye başladı. Sorunların kısa sürede tamamen çözüleceğini öngörüyoruz," açıklamasında bulundu.

Meta’nın sahip olduğu platformlar, dünya çapında en popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısı üç milyarı aşıyor.

Şirketin en büyük kesintisi, 2021 yılında yaşanmıştı. O dönemde Facebook, Messenger, WhatsApp ve Instagram hizmetleri yaklaşık altı saat boyunca erişime kapanmış ve şirketin kurucusu Mark Zuckerberg kullanıcılarından özür dilemişti.