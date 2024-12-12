Gürcistan'da süren AB yanlısı gösterilerde parlamento seçimlerinin yenilenmesi istendi

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar askıya alma kararının ardından başlayan gösteriler 14 gündür sürüyor.

Önceki günlerde olduğu gibi geç saatlerde Tiflis'te toplanan binlerce kişi, hükümetin müzakere kararına tepki göstermeye devam etti.

Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, gösterilerin ilk haftasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Tiflis'in merkezindeki Şota Rustaveli Caddesi'ni trafiğe kapatan göstericiler, Gürcistan ve AB bayrakları ile hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Ülkede 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçim sonuçlarını tanımadıklarını belirten bazı göstericiler, hükümete seçimleri yeniden yapma çağrısında bulundu.

Tiflis'teki gösterilere bazı kamu çalışanları da katılarak yürüyüş yaptı.

Göstericiler gece yarısından sonra dağılmaya başladı.

Batum kentindeki gösteriler ise sürüyor.

Hükümetten, AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.