Puslu 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.12.2024 06:28

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin edeceğini duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025'te düzenlenecek törenle yemin ederek göreve başlayacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ocak'ta yemin edeceğini duyurdu

Devlet televizyonu VTV'ye gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, yemin töreni için tüm destekçilerini 10 Ocak günü sokaklara çıkmaya davet etti.

Maduro, Venezuela'nın yeni yıldan itibaren büyük bir dönüşüm ve değişim sürecine gireceğini belirterek, "Venezuela için, bağımsızlık için, Bolivarcı vatan için ve tek bir yumrukta birleşmek için hepinizi birlik olmaya çağırıyorum." dedi.

Oligarşinin ve emperyalizmin kuklası olmayacaklarını vurgulayan Maduro, "Her türlü entrikaya, her türlü komploya ve faşizmin her türlü oyununa hazırlıklı olmalıyız. Onları bozguna uğratacağız." diye konuştu.

"Ateşle oynamayın ve Venezuela'ya saygı gösterin"

Maduro, İspanya'da siyasi sığınma hakkıyla yaşayan muhalefet lideri Edmundo Gonzalez'i hedef alarak, "Orada ne söylediklerine dikkat et. Bunun ciddi sonuçları olur. Venezuela halkına karşı hata yapmayın. Venezuela'da savaş olmayacak. Ateşle oynamayın ve Venezuela'ya saygı gösterin." ifadesini kullandı.

Maduro, Gonzalez’i, İspanya ile imzaladığı sığınma hakkı anlaşmasını ihlal etmekle suçladı ve Gonzalez'in Venezuela'daki sokakları kışkırtarak iç savaş çığırtkanlığı yaptığını savundu.

Maduro, üçüncü kez kazanmıştı

Ulusal Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonunun adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

ETİKETLER
Venezuela
Sıradaki Haber
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:37
ABD Dışişleri Bakanı Blınken Türkiye'ye geliyor
07:28
Bilim insanları kalpte "Mini Beyin" keşfetti
07:23
TikTok, Kanada’daki yasak kararını erteletmek için mahkemeye başvurdu
07:09
Parkinson ilacı kumar bağımlılığına yol açtı, hasta 70 bin sterlin tazminat kazandı
07:05
Avustralya, dijital platformları yerel haberler için ödeme yapmaya zorlayacak
07:02
Katil İsrail'in psikolojik şiddet raporu: Gazze'deki çocukların yarısı ölmek istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
FOTO FOKUS
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ