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Dünya
AA 11.08.2024 00:12

Katil İsrail'in Maliye Bakanı ateşkes çağrılarına "tüm gücüyle karşı çıkacağını" yineledi

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'den gelen ateşkes çağrısına rağmen "dış baskıya boyun eğmeyeceğini ve tüm gücüyle teslim olma anlaşmasına karşı çıkmaya devam edeceğini" söyledi.

Katil İsrail'in Maliye Bakanı ateşkes çağrılarına "tüm gücüyle karşı çıkacağını" yineledi

Smotrich, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD, Mısır ve Katar'dan gelen "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına itirazını yineledi.

ABD'nin tavrına ve İsrail'i bölgesel tehditlere karşı korumasına saygı duyduğunu ifade eden Smotrich, "ABD'den İsrail demokrasisine ve seçilmiş yetkililerinin güvenlik konusundaki kararlarında saygı beklediğini" ifade etti.

Smotrich, "ABD'nin el-Kaide'ye teslim olmayacağı gibi İsrail'in de kendi güvenliğini tehlikeye atacak bir dış baskıya boyun eğmeyeceğini" ileri sürdü.

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes için taraflar Doha veya Kahire'de buluşacak
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes için taraflar Doha veya Kahire'de buluşacak

ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısını "Hamas'a teslim olma anlaşması" diye niteleyen Smotrich, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atacak bir anlaşmaya "tüm gücüyle karşı çıkacağını" kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD, Mısır ve Katar'ın "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısına karşı çıkan aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, "Smotrich gibi bazı muhalifler bu anlaşmanın Hamas'a teslim olmak olduğunu ya da esirlerin mahkumlarla takas edilmemesi gerektiğini savunuyor. Bunlar yanlış, skandal ve absürt değerlendirmeler." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail, Gazze'de okula saldırdı: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

ABD, Mısır ve Katar'dan "bir an önce ateşkes sağlanmalı" çağrısı gelirken, İsrail ordusunun cumartesi sabahı Gazze'de yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula "Hamas üyelerinin burada olduğu" iddiasıyla sabah namazında düzenlediği hava saldırısında en az 100 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırının düzenlendiği yerden insan uzuvlarının etrafa saçıldığı, cesetlerin yandığı görüntüler yaşanan insanlık felaketini ortaya koymuştu.

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