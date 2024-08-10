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Dünya
AA 10.08.2024 16:55

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'deki okul katliamını kınadı

Arap ülkeleri, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'deki okul katliamını kınadı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı "en güçlü şekilde" kınandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in ihlalleri nedeniyle benzeri görülmemiş bir insanlık felaketinin yaşandığı belirtilirken, uluslararası toplumun bu ihlallerden İsrail'i sorumlu tutmaması da kınandı.

Ayrıca katliamların durdurulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

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Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki son okul saldırısının, İsrail hükümetinin uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku hiçe saydığının açık bir delili olduğu aktarıldı.

Uluslararası topluma Filistinlilerin korunması için birleşik, ciddi ve etkili bir uluslararası pozisyon alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi'nde ateşkes için ara bulucuların çabaları yoğunlaştıkça, sivil kayıpların yüksek olduğu cinayetler işlemesinin İsrail'in niyetini net bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'de 100'den fazla can alan katliam kınanırken saldırı hakkında gerçeklerin ortaya çıkarılması için acilen uluslararası inceleme başlatılması talep edildi.

Açıklamaya göre, Gazze'deki bu son saldırıyla uluslararası temel insancıl hukuk ilkeleri alçakça ezildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın Filistin meselesindeki değişmez pozisyonu bir kez daha teyit edildi.

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'deki Tabiin Okulu'na düzenlediği "vahşice" saldırı kınandı.

İsrail yönetiminin, Gazze'deki saldırıların durmasını hedefleyen uluslararası girişimleri görmezden geldiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlıkları da katliamı kınayan açıklamalar yayımlamıştı.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangında yandığını aktarmıştı. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

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