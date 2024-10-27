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Dünya
AA 27.10.2024 21:03

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 10'a çıktı

Katil İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki Güney iline bağlı Sayda ilçesinde düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 4’ü çocuk 10'a yükseldiği belirtildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 10'a çıktı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sayda ilçesinde bir bölgeye düzenlenen hava saldırısında 4'ü çocuk 10 kişi öldü.

Öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadan sivil bir yerleşim yerinin hedef alındığı saldırıda çok sayıda bina hasar gördü. Çevrede hasar gören binalarda yaşayanlar tahliye edildi.

Saldırı anında binalardan birinde bulunan Lübnanlı Şalan ez-Zeyn, öğle saatlerinde 3 patlama sesi duyduklarını ve birden evdeki eşyaların üzerlerine düşmeye başladığını, annesi ile kız kardeşinin hafif şekilde yaralandığını, diğer binada yaralılar ve hatta ölenler olduğunu söyledi.

Saldırı öncesinde binanın boşaltılması yönünde hiçbir uyarı yapılmadığını kaydeden Zeyn, "Bu düşman, Gazze'de, Lübnan'da, Irak'ta hep bunu yapıyor. Tarihi boyunca hep böyle korkak ve cani olmuştur." dedi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Sayda ilçesindeki saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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