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Dünya
AA 23.09.2024 23:33

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 492'ye, yaralananların sayısı 1645'e yükseldi.

Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 492'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bugün sabahtan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 35'i çocuk, 58'i kadın olmak üzere 492 kişinin yaşamını yitirdiği, 1645 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Göç dalgası sürüyor

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail saldırısında 24'ü çocuk olmak üzere 356 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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