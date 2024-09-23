BM Uluslararası Göç Örgütü: Lübnan'da artan sivil kayıpları son derece endişe verici

IOM, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana güneyini bombaladığı Lübnan'da yaşananlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Lübnan'da hızla askeri gerilimin tırmanışı ve artan sivil kayıpları son derece endişe verici." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, IOM'un, saldırılardan etkilenenlerin acil insani ihtiyaçlarına karşı sahadaki ortaklarıyla çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

Paylaşımda, sivillerin yaşamlarının, altyapının ve refahın korunmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda bugün ölenlerin sayısının 24’ü çocuk, 42'si kadın olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısının ise 1246'ya yükseldiğini açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.