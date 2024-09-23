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Dünya
AA 23.09.2024 22:56

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hizbullah, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında öldüğü iddia edilen Hizbullah'ın askeri komutanlarından Ali Karaki'nin iyi olduğunu ve güvenli bir bölgeye nakledildiğini duyurdu.

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Ali Karaki'nin öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Karaki'nin öldürüldüğüne dair İsrail'den gelen haberlerin doğru olmadığı aktarıldı.

Karaki'nin sağlığının yerinde olduğu ve güvenli bir yerde bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Siyonist düşmanın Karaki'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialarının tümüyle yalan olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın 3 numaralı adamı Ali Karaki olduğu iddia edilmişti.

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İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 356 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 356 kişinin öldüğünü, 1246 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.

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