Katil İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda emekli asker ve ailesi öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneydeki Sur kentine bağlı El-Huş bölgesinde bir evi bombaladı.

Bombalanan evin Lübnan ordusundan emekli bir askere ait olduğu, İsrail'in hava saldırısı sonucu söz konusu emekli asker ile eşi ve 3 kızının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Göç dalgası sürüyor

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.