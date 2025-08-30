Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 66 Filistinli ve 345 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 240 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 794 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 218’e, yaralananların sayısının da 16 bin 434'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 371'e, yaralıların sayısının 159 bin 835'e yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 332'ye yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu hatırlatıldı.