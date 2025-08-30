Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2025 14:32

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak, 63 bin 371'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 66 Filistinli ve 345 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 240 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 47 bin 794 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 206 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 218’e, yaralananların sayısının da 16 bin 434'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 371'e, yaralıların sayısının 159 bin 835'e yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 332'ye yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İran: Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:41
Soykırımcı İsrail Gazze'de fırın çevresini bombaladı: 11 kişi hayatını kaybetti
14:28
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
14:01
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu
13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti
13:46
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ