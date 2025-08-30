Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.08.2025 13:23

İran: Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

İran, ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İran: Mossad adına çalıştıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı

İran devlet televizyonuna göre, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ve yargının ortak yürüttüğü operasyonlarda Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı 8 ajanın tespit edilerek tutuklandığı" bildirildi.

Yakalanan kişilerin Mossad'dan çevrim içi eğitim aldığının ve İran ile İsrail arasında haziranda 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlere ilişkin bilgileri Mossad'a ilettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Meşhed kentinde sivil ve askeri yetkililere saldırılar ve önemli merkezlere sabotaj faaliyetlerinde bulundukları ifade edilen söz konusu kişilerin, ülkedeki ayrılıkçı gruplarla da irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Operasyonlar sırasında patlayıcı ve bubi tuzakları yapmak için kullanılan çok miktarda ham maddenin ele geçirildiği aktarıldı. 

ETİKETLER
İran Mossad
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in işgal planı yaptığı Gazze'nin yakınlarında 7 İsrail askeri yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
14:41
Soykırımcı İsrail Gazze'de fırın çevresini bombaladı: 11 kişi hayatını kaybetti
14:37
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı
14:28
Osmangazi Köprüsü'nün altından 64 metre ve üzeri deniz araçları geçemeyecek
14:01
Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 3 kişiye umut oldu
13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
TEKNOFEST Mavi Vatan'da "30 Ağustos" coşkusu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ