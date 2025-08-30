Açık 29.4ºC Ankara
Dünya
AA 30.08.2025 11:06

Zelenski, Ukrayna-Rusya sınırında tampon bölge kurulması önerilerine karşı çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile Rusya arasındaki sınırda tampon bölge oluşturulması yönündeki önerileri, modern savaşın gerçeklerini yansıtmadığı gerekçesiyle reddetti.

Zelenski, Ukrayna-Rusya sınırında tampon bölge kurulması önerilerine karşı çıktı

Ülke basınındaki haberlere göre Zelenski, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupalı liderlerin barış veya ateşkes anlaşması kapsamında Ukrayna ile Rusya güçleri arasında tampon bölge kurulması yönündeki önerilerini kesin dille reddeden Zelenski, bu fikrin, insansız hava araçlarının kullanıldığı modern savaş koşullarında gerçekleri yansıtmadığını ve uygulanamaz olduğunu belirtti.

Zelenski, "Günümüzdeki savaşların teknolojik durumunu anlamayanlar tampon bölge öneriyor." ifadesini kullandı.

Tampon bölge uygulamasının Ukrayna için toprak kaybı anlamına gelebileceğini vurgulayan Zelenski, Rusya'nın diyalog ve diplomasiye hazır olmadığını, savaşın sona ermesini ertelemek için yollar aradığını savundu.

Avrupa basınında liderlerin ateşkes ya da uzun vadeli barış anlaşması kapsamında iki ülke arasında 40 kilometrelik tampon bölgeyi gündeme getirdiği yönünde haberler yer almıştı.

Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
