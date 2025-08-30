Açık 32ºC Ankara
Dünya
AA 30.08.2025 13:18

Katil İsrail'in işgal planı yaptığı Gazze'nin yakınlarında 7 İsrail askeri yaralandı

Gazze'yi işgal planı kapsamında kent çevresine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusundan 7 askerin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail'in işgal planı yaptığı Gazze'nin yakınlarında 7 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcının Gazze kenti dışında ilerlediği esnada yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker yaralandı.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri yetkililer, söz konusu olayın İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı çerçevesinde 6 Ağustos'tan bu yana saldırılar yürüttüğü kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde meydana geldiğini aktardı.

Gece saatlerinde meydana gelen patlamada altı askerin hafif, bir askerinse orta derecede yaralandığı kaydedildi.

Hafif yaralanan altı askerden beşinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi "zorlu" güvenlik olayının yaşandığı haberleri yayılmıştı.

Gazze kentinin dış mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildiriliyor

İsrail’in Gazze kentini işgal girişimi çerçevesinde, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmaların yaşandığı aktarılıyor.

İsrail'de yayın yapan i24 News kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığı haberini paylaşmıştı.

Söz konusu şiddetli saldırılar, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 21 Ağustos'ta onayladığı, "Gideon'un Savaş Arabaları 2" olarak isimlendirilen işgal planı kapsamında yürütülüyor.

İsrail ordusu, dün, Gazze kentini "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

