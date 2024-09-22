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Dünya
AA 22.09.2024 00:06

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 43 Filistinli öldü.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 43 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 21 Eylül cumartesi sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 14’ü çocuk 5’i kadın 43 Filistinli hayatını kaybetti, 9’u çocuk en az 30 kişi yaralandı.

Refah kentindeki İsrail bombardımanının bir ilaç deposunu hedef alması sonucu Sağlık Bakanlığı personelinden 4 kişi öldü.

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen sağlık personeli sayısının 990'ı geçtiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli öldü, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölen sağlık çalışanı sayısı 990'ı geçti

Ebu Ramazan yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür devam eden saldırıları neticesinde sağlık alanındaki kayıplara ilişkin güncel verileri paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını hedef aldığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Ebu Ramazan, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Filistin, aralarında uzman doktorlar, hemşireler, ilk yardım çalışanları ve idarecilerin de olduğu 990'dan fazla sağlık personelini kaybetti." ifadesini kullandı.

Ebu Ramazan, İsrail güçlerinin, Filistin topraklarında 300'den fazla sağlık çalışanını alıkoyduğu, çok sayıda hastaneyi yerle bir ederek hizmet dışı bıraktığı, 130 ambulans aracının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

İsrail'in sağlık alanında çalışanları hedef almasını kınayan Ebu Ramazan, "işgal güçlerinin uluslararası kanunları ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını" vurguladı.

Ebu Ramazan, uluslararası topluma ve insani ve sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası örgütlere seslenerek, Filistinlileri hedef alan saldırılara son verilmesi, her türlü sağlık desteğinin Gazze'ye girmesi ve yüzlerce yaralı ve hastanın tedavi görmek üzere yurt dışına çıkması için sınır kapılarının açılması amacıyla İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail ordusunun, bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı hayatını kaybetmişti.

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