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Dünya
AA 21.09.2024 22:56

Katil İsrail Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenledi

Katil İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarındaki patlamaların görüntülerini paylaştı.

İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde de akşam saatlerinde sirenler çaldı.

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki kasabalara 40 dakika içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi.

Çoğunlukla tepe, vadi ve nehir yataklarının hedef alındığı saldırılarda, güneyde yer alan Rumin Vadisi, Deyr ez-Zehrani bölgesi, El-Luveyze, Melih, Barti, Kefer Melki, Bel er-Reyhan kasabalarının etekleri ile İzze ve Deyr ez-Zehrani kasabaları arasındaki ormanlık alan ve Et-Tuffah bölgesinde yer alan Basalya beldesi gibi birçok nokta hedef alındı.

Katil İsrail Lübnan'da yeni hava saldırıları düzenledi

Katil İsrail ordusunda "çatışmaları genişletme" hazırlığı

Öte yandan, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin’in, İsrail’in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Ordudan yapılan açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişletilmesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ın, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğu" sözlerine yer verildi.

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37’ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 76'ya yükseldiğini dile getirmişti.

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