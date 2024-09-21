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Dünya
AA 21.09.2024 21:42

Soykırımcı İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçen ağustos ayından bu yana sığınmacıların kaldığı 21 okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı açıklandı.

Soykırımcı İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden (Euro-Med) yapılan açıklamada, İsrail'in geçen aydan bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 21 okulu bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in bugün Ez-Zeytun Mahallesinde sığınmacıların kaldığı okulu bombalamasının kınandığı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği ve eylül ayında vurulan okul sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in "askeri hedeflerin vurulduğu" iddiasıyla sığınma merkezlerini hedef almasına tepki gösterilerek, bu iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

"İsrail ordusunun, Gazze'deki okul, tesis gibi sığınma merkezlerini, sivil halkı göç ettirmeye zorlamak için kasıtlı olarak hedef aldığı" kaydedilen açıklamada, tüm ülkelerden "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymasının sağlanması, etkin yaptırımların uygulanması ve kendisine sağlanan her türlü siyasi, mali ve askeri destek ve işbirliğinin durdurulması ve sivillerin korunması" için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.

İsrail savaş uçaklarının bugün Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısı 181'e ulaştı.

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