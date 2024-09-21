Az Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2024 20:44

ABD'de 3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri için 3 eyalette sandıkta erken oy kullanma işlemleri başladı.

ABD'de 3 eyalette erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitti.

Minnesota, Güney Dakota ve Virginia eyaletlerinde erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler oylarını kullanmaya başladı.

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde yer alıyor. Trump ise yüzde 47,4 oranında desteğe sahip görünüyor.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Kamala Harris ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:24
Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:17
Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
22:28
Dev derbide Galatasaray sevindi
22:10
Edirne'de çok sayıda kaçak elektronik sigara aparatı yakalandı
21:48
TEKNOFEST'in İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın finali sürüyor
21:45
Soykırımcı İsrail sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurdu
Tuna Nehri şiddetli yağışlar nedeniyle taştı
Tuna Nehri şiddetli yağışlar nedeniyle taştı
FOTO FOKUS
Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi
Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ