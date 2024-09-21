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Dünya
AA 21.09.2024 15:44

Katil İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıklarken Hizbullah da sınır hattındaki İsrail yerleşim yerlerine füze saldırıları düzenledi.

Katil İsrail ordusu Lübnan'a hava saldırıları düzenlediğini açıkladı
[Fotograf: AA]

Lübnan içinde özellikle güney ve güneydoğudaki Beka Vadisi bölgesinde farklı noktalarda güçlü patlamalar yaşandığı bildirildi, sosyal medyada siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in güneydeki Cezzin, Sur, Bint Cibeyl, Marcaiyun ve Beka Vadisi'nde farklı noktalara onlarca bomba attığını aktardı.

Öte yandan, Lübnan'dan atılan bir dizi roket nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesindeki İsrail yerleşimlerinde saldırı alarmları çaldı.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinden füzeler ateşlendi, önleyici füzelerin gelen mühimmatları imha etmesi nedeniyle patlama sesleri geldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'dan yaklaşık 25 kadar roket atıldı. İsrail polisi, Yukarı Celile bölgesinde açık alanlara füzenin isabet ettiğini ve yangın çıktığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Safed yakınlarında bir roket isabeti nedeniyle buraya çıkan yollar kapatıldı.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamalarla, Gazze'deki Filistin direnişiyle dayanışma ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak İsrail'in kuzeyindeki Zarit, Ramot Naftali ve Biriyya'daki askeri noktalara saldırı düzenlediğini duyurdu.

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