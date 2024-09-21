Çok Bulutlu 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2024 14:37

Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun Tihoretsk bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda bir mühimmat deposunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.

İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" ifadesini kullandı.

Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten bin 200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Katil İsrail, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı
14:44
Katil İsrail, Lübnan'la yaşanan gerilim nedeniyle kuzeydeki hava sahasını 24 saatliğine kapattı
14:50
Anadolu parsı bir kez daha görüntülendi
14:42
Şişli'de 10 katlı plazada yangın çıktı
14:48
Firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
14:42
Engelli çift bakımevinde dünyaevine girdi
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı
Oksijen tüpü açıldı, yolcular kaçıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ