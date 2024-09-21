Rusya: Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine yaptığı İHA saldırısında mühimmat deposu patladı

Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin gece Krasnodar bölgesindeki Tihoretsk'e İHA'larla saldırdığını belirtti.

İki İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydeden Kondratyev, "İHA parçalarının düşmesi sonucu mühimmat deposunda yangın çıktı, mühimmatlar patlamaya başladı" ifadesini kullandı.

Kondratyev, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Tihoretsk'ten sivilleri tahliye etmeye başladıklarını ifade ederek, "Tihoretsk'ten bin 200 kişi tahliye edildi. Yaralı ve ölü yok" dedi.