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Dünya
AA 21.09.2024 12:41

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Vadi Hamul'a düzenlediği saldırıda bir Suriyeli öldü

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın Vadi Hamul bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye vatandaşının öldüğü belirtildi.

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Vadi Hamul'a düzenlediği saldırıda bir Suriyeli öldü
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Vadi Hamul bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, başka ayrıntıya yer verilmedi.

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