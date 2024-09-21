Dünya
AA
21.09.2024 12:41
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Vadi Hamul'a düzenlediği saldırıda bir Suriyeli öldü
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın Vadi Hamul bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye vatandaşının öldüğü belirtildi.
[Fotograf: Reuters]
Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Vadi Hamul bölgesine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırıda bir Suriye vatandaşının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, başka ayrıntıya yer verilmedi.