Katil İsrail yine okul bombaladı

Soykırımcı İsrail Gazze'deki katliamlarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 13’ü çocuk 6’sı kadın 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği ve ayrıca 2 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Katil İsrail 181 sığınma merkezine saldırdı

İsrail'in saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak tüm dünya ülkelerine de İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları ve işlediği suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinin yanı sıra barınma merkezlerinin ve okulların hedef alınmasından ve bombalanmasından tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Medya Ofisinin açıklamasında, uluslararası topluma ve tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, soykırım suçunun durdurulması ve Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

Katil İsrail 41 bin 391 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 119 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 209 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.