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Dünya
AA 21.09.2024 11:48

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

Japonya'da, meteoroloji uzmanlarının şiddetli yağmurun sele yol açacağı tahmini nedeniyle dört şehirde yaklaşık 50 bin kişiye toplu tahliye emri verildi.

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi
[Fotograf: AA]

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bazı bölgeler için şiddetli yağmura ilişkin "en yüksek seviyede acil durum" uyarısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, ülkenin ortasındaki dört şehirde beklenen sellerin insan hayatını ciddi şekilde etkileyeceği yönündeki tahminler karar vericileri önlem almaya itti.

Meteoroloji uzmanlarının büyük seller beklediği Noto Yarımadası'ndaki Vacima şehrinde yaklaşık 18 bin, Suzu'da ise 12 bin kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, İşikava eyaletinin kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde yaşayan 16 bin kişi için de tahliye emri yayımlandı.

Ülkede yağışlar nedeniyle 12 nehrin taştığı belirtildi. Bazı sokakların tamamının su altında kaldığını gösteren görüntüler medyaya yansıdı.

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