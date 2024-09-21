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Dünya
AA 21.09.2024 09:35

Türkistan'da "Sınırsız Kardeşlik-III" tatbikatı

Kazakistan’da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan’dan özel kuvvet birimlerinin katıldığı "Sınırsız Kardeşlik-III" ortak tatbikatı yapıldı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinde yer alan Orda poligonunda düzenlenen çok uluslu tatbikata Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve Pakistan silahlı kuvvetlerinin özel birimlerinden 400’den fazla asker katıldı.

Kırgızistan ve Ürdün ise tatbikatlarda gözlemci olarak yer aldı.

6 ülkenin özel birimleri özel operasyonu ortak yürüttü

Katılımcı ülkeler, orduları arasında deneyim paylaşımını sağlamak ve komuta kontrol sistemleri ile askeri birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikat çerçevesinde taktik atışı, paraşüt kullanımı ve dağ eğitimleri düzenlendi.

Türkistan'da "Sınırsız Kardeşlik-III" tatbikatı

Tatbikatın son aşamasında ise birlikler, sınırı geçerek kalabalık bölgeye sığınan yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirmeye yönelik özel operasyon yürüttü.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov da 6 ülkenin özel birimlerinin ortak yürüttüğü özel operasyonu yerinde izledi.

Jaksılıkov, operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı askerleri tebrik ederek, "Terör tehditlerinin artması dikkate alınarak askeri güvenlik alanındaki çabalarımızı birleştiriyoruz. Tatbikat sırasında yönetim organlarının ve alt birimlerin kriz durumlarında eylemlerine yönelik algoritmalar geliştirildi. Ortak operasyon ise askeri birliklerin tutarlı ve etkili bir şekilde hareket etmeye hazır olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

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