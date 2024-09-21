Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2024 11:43

Kazakistan'da 3 bin yıllık altın eserler sergileniyor

Kazakistan'ın doğusundaki Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Sakalar dönemine ait yaklaşık 3 bin yıllık altın eserler, başkent Astana'da sergileniyor.

Kazakistan'da 3 bin yıllık altın eserler sergileniyor
[Fotograf: AA]

Astana'daki Kazakistan Milli Müzesi’nde "Ulu Dala Altındarı (Büyük Bozkır Altınları)" temalı sergi ziyarete açıldı.

Sergide Altay Dağları bölgesinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları sonucu çıkarılan, çoğu Sakalar (İskitler) ve Batı Göktürk Kağanlığı dönemlerine ait 2 bin 500’e yakın tarihi eser bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıl önce Sakalar döneminde yaşayan zanaatkarlar tarafından altından yapılan eserler, tasarımları ve inci işlemeleriyle göz kamaştırıyor.

Kazakistan'da 3 bin yıllık altın eserler sergileniyor

Ünlü Kazak arkeolog Prof. Dr. Zeynolla Samaşev, sergideki eserlerin en eskisinin 3 bin yıl, en yenisinin ise 1000 yıl önce saf altından imal edildiğini belirterek, "Eserler, altın üretimi ve tekniğinin bu topraklarda en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"8 yılda 28 bin paha biçilemez esere sahip olduk"

Samaşev, sergilenen eserlerin Doğu Kazakistan eyaletindeki Sakalara ait mezarlar, kurgan ve külliyelerden bulunduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

"Sakalar döneminde hayatını kaybeden hükümdarlar ve aile üyeleri, önemli zaferler elde etmiş askerler, altınla işlenmiş elbiselerle defnediliyorlardı. Yanlarına kullandıkları değerli eşyayı hatta bindikleri atları gömülüyordu çünkü hayatın öbür dünyada da devam edeceğine dair inanç vardı."

Arkeolog Samaşev, sergide ayrıca Batı Göktürk Kağanlığı dönemine ait mezarda yaptığı kazı çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkardığı, kağana ait olduğu tahmin edilen altın eserleri de görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Kazakistan hükümetinin 2016'dan beri Doğu Kazakistan’da kapsamlı kazı çalışması başlattığını dile getiren Samaşev, "Bu kazı çalışmalarının bizzat başında oldum. Bu 8 yılda yapılan kazı çalışmaları sonucu ülkemizdeki müzeler, 28 bin paha biçilemez esere sahip oldu" diye konuştu.

Sergi, 20 Ekim’e kadar açık kalacak.

ETİKETLER
Arkeoloji Kazakistan Kültürel Miras
Sıradaki Haber
Türkistan'da "Sınırsız Kardeşlik-III" tatbikatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
İsrail yine okul bombaladı
12:37
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin kapsamı genişletildi
12:34
Katil İsrail'in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 31’e yükseldi
12:36
17 terörist etkisiz hale getirildi
12:37
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan yeni motosikletlerle deneme turu attı
12:06
Kuzey Kore'ye "yasa dışı" şekilde giren ABD askeri Travis King ordudan atıldı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan yeni motosikletlerle deneme turu attı
Bakan Yerlikaya, hizmete alınan yeni motosikletlerle deneme turu attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ