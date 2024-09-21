Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Merkezi Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan Newswire internet sitesinin haberine göre, seçmen sayısının 17 milyonu aştığı ülkede oy verme işlemi olaysız sonuçlandı.

Polis, halkın güvenliği için bu akşam saat 22.00'de başlayarak yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ada ülkesinde oy sayım işlemi devam ederken kesin sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Seçimler, 2022'de yaşanan ağır ekonomik buhrandan bu yana ilk başkanlık seçimi oldu. Ülkenin iflas ilanına neden olan ekonomik buhran hükümetin devrilmesine yol açmıştı.

Ülke çapında hükümet karşıtı protestoların düzenlendiği 2022'den bu yana yapılan ilk seçimde 40 aday yarışıyor. Mevcut Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Marksist eğilimli milletvekili Anura Kumara Dissanayake, muhalefet lideri Sajith Premadasa ve Namal Rajapaksa seçimlerde öne çıkan adaylar olarak görülüyor.

Ülke temerrüde düşmüştü

Sri Lanka'da uzun süredir devam eden kötü ekonomik gidişatın patlama noktası 2022'de yaşanmıştı. Mayıs 2022'de ülke dış borcunu ödeyememiş ve temerrüde düşmüştü. Hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ve Hindistan gibi ülkelerden 2022'de ciddi miktarda borç para almıştı.

Enflasyonun yüzde 70'lere ulaştığı ülkede, dönemin devlet başkanına ve hükümetine karşı ülke genelinde "mücadele" anlamına gelen "aragalaya" adı verilen kitlesel protestolar başlamıştı.

Ülkenin 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı protestoların ardından 14 Temmuz 2022'de istifa ederek ülkeden ayrılmıştı. Bunun üzerine eski Başbakan Wickremesinghe, Geçici Devlet Başkanı olmuştu.