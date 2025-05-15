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Dünya
AA 15.05.2025 09:44

Katil İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 40 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de evler, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sivillerin toplandığı yerleri bombaladı.

İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 40 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre de Gazze'nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu çok sayıda evi bombaladı.

Han Yunus'ta hayatını kaybeden en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentteki Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un el-Karara beldesinin doğusunda Ebu Heddaf bölgesini de bombaladı.

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